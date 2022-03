Previsioni Meteo, riscossa dell’inverno sull’Italia: correnti fredde ancora per molti giorni

MeteoWeb

Erano i primi di febbraio quando da queste pagine “anticiclone “asso piglia tutto”. Inverno compromesso?” si ipotizzava una possibile recrudescenza invernale nell’ultima parte stagionale, dopo il dominio dell’anticiclone per per buona parte di febbraio. Sostenevamo la tesi di un colpo di coda invernale importante sul finire della stagione, per via di un condizionamento protratto delle vicende stratosferiche verso quelle troposferiche e di una stabilità un po’ fuori luogo per diversi giorni in pieno inverno. Dunque, si poneva già allora molto verosimile, alla luce delle nostre indagini, che appena il condizionamento fosse finito, con buona probabilità l’inverno avrebbe potuto dire la sua.

E, in un riscontro a-posteriori, dobbiamo dire che l’evoluzione sta andando proprio nel senso prospettato. Intanto, è già una settimana che l’Italia e il Mediterraneo centrale stanno vivendo una condizione schiettamente invernale con il transito sulle nostre regioni centro-meridionali di almeno 2 nuclei di aria fredda responsabili di piogge e temporali diffusi al Centro Sud e soprattutto di nevicate anche abbondanti settori appenninici fino a bassa, localmente fiocchi anche sulle coste del basso Adriatico. Ma non finirebbe affatto qui. Le previsioni meteo per i prossimi 7/8 giorni almeno, se non addirittura fino a metà mese, continuano a computare una schietta circolazione artica continentale verso il Mediterraneo centrale e l’Italia con reiterate condizioni di freddo su tutto il nostro paese. L’instabilità associata si prospetta a fasi alterne e, magari, spesso anche circoscritta, tuttavia in riferimento all’instabilità, l’analisi va fatta quasi giorno per giorno, perché in un contesto circolatorio persistentemente freddo alle nostre latitudini mediamente più miti, improvvisi peggioramenti possono essere all’ordine del giorno. In questa sede, vogliamo rilevare la persistenza della fase fredda per altri 8/10 giorni, con temperature decisamente sotto la media ovunque. Per l’evoluzione più in dettaglio, rimandiamo ai nostri quotidiani aggiornamenti sia nel breve che nel medio-lungo termine.