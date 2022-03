Previsioni Meteo: tempo stabile per buona parte della prossima settimana, azione instabile atlantica prima della fine di marzo

MeteoWeb

Dopo la fase instabile nelle ultime ore con piogge abbondanti su alcune aree delle isole maggiori, in forma irregolare e più debole al Centro-Sud, e dopo anche una azione più fredda che caratterizzerà i primi giorni della nuova settimana, il tempo si rimetterà su tutto il paese per alcuni giorni prossimi, grazie all’estensione di un’alta pressione dai quadranti settentrionali verso il Mediterraneo centrale. Già da lunedì 21, gran parte dei settori peninsulari vedrà cieli sereni e tempo stabile, salvo ultimi fastidi sul Centro Sud Appennino e, magari più estesi, sulle isole maggiori. Da martedì 22, secondo le ultime previsioni meteo, l’alta pressione agguanterà tutto il paese, con valori barici piuttosto alti, dai 1030 hpa delle regioni meridionali fino ai 1036 hpa sull’estremo Nord, con conseguenti cieli in prevalenza sereni.

Il bel tempo anticiclonico, con sole praticamente dominante un po’ ovunque, durerà per buona parte della settimana, almeno fino a venerdì 25 marzo e, via via, aumenteranno anche le temperature, soprattutto massime, portandosi nelle medie stagionali per metà settimana sulle regioni del Centro Sud e insulari, anche qualche grado oltre le medie al Centro Nord. Non tutta la settimana, però, evolverà all’insegna della stabilità. Infatti, proprio nel corso del weekend prossimo, 26/27 marzo, è atteso un moderato e progressivo peggioramento. Esso sarà determinato da uno flusso umido occidentale che, dalla Spagna, inizierà a spostarsi verso il Mediterraneo centrale, facendosi più minaccioso nella seconda parte del weekend. La giornata di sabato 26, infatti, trascorrerà ancora in buona parte con tempo asciutto, ma con più nubi sulle isole maggiori e al Centro Sud, anche con qualche prima debole pioggia sulla Sardegna e qualche piovasco entro sera anche sul Lazio, su Ovest Abruzzo e sulla Sicilia. Nel corso di domenica 27, però, uno moderato nucleo più vorticoso dalle Baleari raggiungerà il medio basso Tirreno, apportando una più estesa nuvolosità su gran parte del paese, meno sui settori alpini, prealpini e magari sulle alte pianure del Nord, e anche piogge un po’ più organizzate. I fenomeni interesseranno dapprima la Sardegna meridionale, localmente la Sicilia, la Calabria, poi via via un po’ tutto il Sud, nel pomeriggio di domenica, e anche gran parte del Centro nel pomeriggio-sera. Non sono attesi fenomeni sulle regioni settentrionali. Le temperature torneranno a calare leggermente, soprattutto durante le precipitazioni di domenica, ma il contesto generale non sarà freddo, al più fresco. Maggiori dettagli sull’evoluzione del tempo nel medio-lungo periodo, nei nostri quotidiani aggiornamenti.