Previsioni Meteo, weekend freddo e instabile su alcune aree: attenzione in Sardegna, possibili 130mm di pioggia

Si conferma, anche secondo le ultimissime previsioni meteo, un fine settimana all’insegna nuovamente di una circolazione piuttosto fredda sull’Italia per irruzione di correnti continentali. L’aria da Est, tuttavia, dovrebbe agire in un campo di pressione medio-alto quindi su buona parte dei settori senza instabilità degna di nota, salvo un po’ di nubi irregolari qua e là e magari qualche addensamento occasionale, soprattutto nella giornata di sabato, associato a isolati fiocchi sul Centro Sud Appennino. Come già rilevato, però, in precedenti nostri aggiornamenti, ci sarebbero alcune aree che, a causa dell’innesto anche di una circolazione umida atlantica, potrebbero vedere una più significativa instabilità e, in qualche caso, anche condizioni di maltempo forte.

Come già anticipato, la circolazione umida, spinta essenzialmente da venti meridionali, non riuscirebbe a raggiungere buona parte dei settori peninsulari dove, appunto, ci sarebbero un po’ di nubi irregolari, qualche addensamento, ma tempo in prevalenza asciutto. L’aria umida, invece, interesserebbe in maniera moderata l’estremo settore nordoccidentale, essenzialmente l’Ovest Piemonte, e i settori alpini e pre-alpini centro-occidentali dove, in interazione con correnti più fredde da Est, potrebbe dare luogo a precipitazioni essenzialmente nevose fino a bassa quota, con accumuli variabili tra qualche centimetro, fino a 5/10 cm su estremo Ovest Piemonte, specie aree collinari e pre-alpine dell’Ovest Torinese e del Cuneese, localmente anche 15 cm, in particolare sull’ Ossola, nel Nord Piemonte. Oltre a questa instabilità al Nordovest, decisamente più rilevante si prospetta quella che interesserebbe la Sardegna, soprattutto orientale e meridionale, dove le correnti umide da Sud insisterebbero per molte ore con precipitazioni decisamente più abbondanti. Tra l’Ogliastra e il Cagliaritano orientale e meridionale, sarebbero possibili accumuli fino al 100 mm, localmente anche punte di 120/130 mm con rischio dissesti su questi settori. Nubi e piogge localmente moderate nel corso del fine settimana interesserebbero anche la Sicilia, mentre solo addensamenti con qualche piovasco o fiocchi anche qui a quote collinari basse, ma decisamente fiocchi sporadici, su alcune aree centro-meridionali, quelle indicate in celeste. Le temperature, soprattutto sabato, tornerebbero a essere fredde un po’ su tutta l’Italia, di più sui settori settentrionali e orientali in genere.