Prezzi carburanti: col taglio delle accise sconto al consumo da 30,5 cent

Il taglio delle accise sui carburanti previsto dai due provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiali (decreto ministeriale e decreto legge), pari a 25 centesimi per benzina e diesel, vale 25 centesimi, a cui aggiungere l’Iva al 22%.

In totale lo sconto al consumo sui prezzi dei due carburanti ammonta dunque a 30,5 cent.

Per il Gpl le accise diminuiscono invece di 8,5 cent, come previsto nel decreto ministeriale. Con l’Iva si arriva al consumo a 10,37 cent.