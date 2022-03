Prezzi Carburanti: nuovo giro di ribassi sulla rete

MeteoWeb

Prosegue la discesa dei prezzi di benzina e gasolio, nel contesto di un andamento contrastato per le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati: benzina ancora in calo, gasolio in aumento.

Secondo la consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, questa mattina Eni ha ridotto di 3 centesimi al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP.

Sulla base delle variazioni odierne dei prezzi consigliati, le medie nazionali dovrebbero assestarsi oggi sui seguenti valori (il sistema di rilevazione dell’Osservatorio prezzi del Ministero dello Sviluppo economico è ancora in manutenzione): benzina self service a 2,085 euro/litro, diesel a 2,100 euro/litro. Benzina servito a 2,188 euro/litro, diesel a 2,200 euro/litro. Gpl servito a 0,880 euro/litro, metano servito a 2,255 euro/kg, Gnl 2,116 euro/kg.