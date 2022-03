Profondo terremoto nel Mar Tirreno, INGV: “ha attraversato il nucleo terrestre”

MeteoWeb

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, hanno rilevato segnali sismici di un terremoto profondo (421 km) avvenuto nel Mar Tirreno la notte tra il 28 e il 29 marzo 2022 alle 3:48 (ora italiana), ordinate per distanze (sull’asse delle x, da 0 a 3 gradi, circa 300 km). Nell’immagine in alto si vedono i primi arrivi delle onde P (linea rossa) mentre la linea blu indica i tempi di arrivo teorici delle onde S. In alto, circa 400 secondi dopo il terremoto del Tirreno, si nota una fase inizialmente “misteriosa“, poi rivelatasi un’onda PkP (ossia che ha traversato il nucleo terrestre). Si tratta di un terremoto avvenuto quasi agli antipodi dell’Italia (alle Isole Vanuatu nel Pacifico) e registrato dalle stazioni della Rete Sismica Nazionale.