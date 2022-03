Guerra Ucraina, Putin firma una storica legge: 15 anni di carcere per chi pubblica fake news sulla guerra

MeteoWeb

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato una legge federale farà sicuramente storia. La norma trasforma le fake news, o presunte tali, in atti criminali. In Russia, dunque, diffondere informazioni false e che screditano gli enti statali che operano all’estero, come la Guardia nazionale, le ambasciate, le missioni diplomatiche, il ministero per le situazioni di emergenza e la procura, sarà un reato penale punibile con 15 anni di reclusione. La misura in questione è stata introdotta a causa delle presunta diffusione di false informazioni sulle forze armate russe, che secondo le dichiarazioni ufficiali in patria, non sono impegnate in una guerra, ma in una operazione speciale in Ucraina.