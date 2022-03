Ancora incendi in Toscana, quattro roghi nei boschi: fiamme anche sul monte di Portofino, in Liguria | FOTO

MeteoWeb

Ripetuti incendi si stanno sviluppando in questi giorni in Toscana, richiedendo l’impiego di squadre di terra e mezzi aerei. Intorno alle 13 di oggi, si sono sviluppati quattro incendi, quasi in contemporanea, in particolare, sul Monte Picchiara, nel Comune di Zeri (Massa), a Isola Santa, nel Comune di Careggine Garfagnana, a Martignana nel Comune di Montespertoli (Firenze) e in località Villetta, Comune di San Romano in Garfagnana (Lucca).

Due elicotteri del sistema regionale sono stati impegnati in ripetuti lanci per spegnere le fiamme dei vari roghi. A terra, sotto il coordinamento dei direttori delle operazioni, sono intervenute numerose squadre di volontariato Aib e operai forestali regionali. Le squadre sono impegnate in zone difficilmente accessibili e portano avanti con grande difficoltà il lavoro di spegnimento e bonifica delle superfici percorse dal fuoco.

Sono giorni impegnativi per il sistema regionale antincendio. Molti degli incendi di questi giorni sono causati da imperizia o eccesso di confidenza con le operazioni di abbruciamento degli scarti di potatura di oliveti, vigneti e castagneti. La Regione ricorda che, a causa della prolungata assenza di piogge, dal 12 marzo è in vigore il divieto di abbruciamenti e che occorre prestare la massima attenzione in qualsiasi tipo di attività si svolga nelle campagne.

Anche la Liguria sta facendo i conti con gli incendi negli ultimi giorni. Oggi, un rogo è divampato sul monte di Portofino, in località Casone: è il terzo incendio in tre giorni nella regione. Sul posto stanno intervenendo i Vigili del Fuoco di Rapallo e i volontari della Protezione Civile. Si è alzato in volo anche un elicottero.

Ieri un rogo è divampato nel quartiere di San Teodoro sul monte Cucco a Genova. Due giorni fa, invece, i Vigili del Fuoco hanno lavorato per domare le fiamme in un bosco nel comune di Mele, nell’entroterra genovese.