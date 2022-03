Covid, Regno Unito: l’obbligo di vaccino per il personale sanitario abolito dal 15 marzo, “misura sproporzionata”

MeteoWeb

A partire dal 15 marzo, l’obbligo di vaccinazione anti-Covid (imposto nel Regno Unito negli ultimi mesi solo per gli operatori sanitari) sarà abolito in Inghilterra: lo ha annunciato Sajid Javid, Ministro della Sanità.

La decisione è stata presa sulla base dei dati relativi alla soglia elevata d’immunizzazione raggiunta tra medici e infermieri, ma anche degli indicatori sulla pandemia, in calo anche dopo l’eliminazione delle restrizioni.

Il Ministro ha spiegato che ormai oltre il 90% dei camici bianchi è vaccinato e ha risposto positivamente alle terze dosi booster somministrate dopo l’arrivo della variante Omicron: di conseguenza, la misura “non appare più proporzionata“.

I dati (ormai diffusi settimanalmente) mostrano una curva in calo nel Regno: casi e decessi sono in diminuzione del 20% ogni 7 giorni.