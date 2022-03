Regressione spontanea del tumore dopo la vaccinazione COVID-19: lo studio

MeteoWeb

La vaccinazione contro il Covid-19 è fondamentale per gli individui immunocompromessi, compresi i pazienti con cancro. La reattogenicità sistemica, una manifestazione della risposta immunitaria innata ai vaccini, si verifica fino al 69% dei pazienti dopo la vaccinazione con vaccini Covid-19 a base di RNA. La regressione del tumore può verificarsi a seguito di un’intensa risposta immuno-infiammatoria e nuove strategie per curare il cancro si basano sulla manipolazione del sistema immunitario dell’ospite. In uno studio recente i ricercatori riportano la regressione spontanea del carcinoma mioepiteliale delle ghiandole salivari metastatico in una paziente che ha manifestato reattogenicità sistemica di grado 3, a seguito della vaccinazione con il vaccino mRNA-1273 Covid-19. L’ispezione istologica e immunofenotipica dei campioni di biopsia polmonare postvaccinazione ha mostrato un massiccio infiltrato infiammatorio con scarsi cluster tumorali incorporati (<5%).

Nel marzo 2020, a una donna di 61 anni è stato diagnosticato un carcinoma mioepiteliale della parotide sinistra T2N0MX (manuale di stadiazione del cancro AJCC, 8a edizione). È stata sottoposta a parotidectomia sinistra e radioterapia postoperatoria (60 Gy) al collo sinistro e al letto tumorale. Le scansioni TC eseguite nel luglio 2020, dopo il completamento del trattamento, hanno rivelato un aumento delle dimensioni dei noduli polmonari bilaterali indicativi di metastasi. Una biopsia TC guidata di una lesione polmonare ha confermato la malattia metastatica. Data l’assenza di un trattamento con intento curativo per la malattia metastatica, la mancanza di una terapia sistemica standard per il carcinoma mioepiteliale, il basso carico di malattia e la mancanza di sintomi, è stata presa la decisione di procedere con una stretta sorveglianza.

La citometria di massa per immagini ha mostrato che i campioni di metastasi polmonari postvaccinazione presentavano una notevole infiltrazione di cellule immunitarie, tra cui cellule T CD4+, cellule T CD8+, cellule natural killer, cellule B e cellule dendritiche, che contrastavano con livelli molto bassi di queste cellule nella prevaccinazione campioni di tumore primario e metastasi polmonari. Le scansioni TC ottenute 3, 6 e 9 mesi dopo la seconda dose di vaccino hanno dimostrato una contrazione persistente del tumore (riduzione del 50%, 67% e 73%, rispettivamente), suggerendo che la vaccinazione stimolava l’immunità antitumorale. che contrastava con livelli molto bassi di queste cellule nei campioni di tumore primario prevaccinato e metastasi polmonari. Le scansioni TC ottenute 3, 6 e 9 mesi dopo la seconda dose di vaccino hanno dimostrato una contrazione persistente del tumore (riduzione del 50%, 67% e 73%, rispettivamente), suggerendo che la vaccinazione stimolava l’immunità antitumorale. che contrastava con livelli molto bassi di queste cellule nei campioni di tumore primario prevaccinato e metastasi polmonari. Le scansioni TC ottenute 3, 6 e 9 mesi dopo la seconda dose di vaccino hanno dimostrato una contrazione persistente del tumore (riduzione del 50%, 67% e 73%, rispettivamente), suggerendo che la vaccinazione stimolava l’immunità antitumorale.

Secondo il team di esperti guidati da Luana Guimaraes de Sousa, il caso suggerisce che il vaccino mRNA-1273 COVID-19 abbia stimolato l’immunità antitumorale e la regressione del tumore.

In sintesi, il decorso clinico di questo paziente e l’analisi dei campioni tumorali prevaccinati e postvaccinati supportano l’ipotesi che la stimolazione del sistema immunitario innato da parte del vaccino mRNA-1273 COVID-19 abbia indotto l’attivazione immunitaria sistemica e abbia portato a una risposta antitumorale robusta e persistente, rappresentata dal restringimento radiologico del tumore e da una composizione TIME “antitumorale“. “A nostra conoscenza – scrivono gli autori -, questo è il primo caso segnalato di regressione tumorale indotta dal vaccino COVID-19 e il primo rapporto di regressione tumorale spontanea in un paziente con carcinoma mioepiteliale salivare. Le caratteristiche dell’ospite e del tumore che hanno portato a questo fenomeno rimangono poco chiare”.