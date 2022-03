Rivelata la misteriosa danza sessuale degli uccelli lira: rovesciano la coda sopra la testa e ballano all’indietro

MeteoWeb

Come se gli uccelli lira (Menura novaehollandiae) non fossero abbastanza intriganti, la vita sessuale di questi splendidi uccelli endemici dell’Australia è diventata ancora più originale, grazie alla scoperta dei ricercatori dell’Università di Wollongong, della Western Sydney University e della Cornell University. I ricercatori hanno identificato una bizzarra esibizione in cui i maschi rovesciano la coda sopra la testa e ballano all’indietro allontanandosi dalla femmina. Nonostante la reputazione per il loro abile mimetismo vocale, durante questo ballo all’indietro i maschi producono solo un ticchettio ritmico.

Gli uccelli lira vivono nelle foreste umide del sud-est dell’Australia. Durante la stagione riproduttiva, ogni maschio costruisce e difende un gruppo di “tumuli” (fino a 20 all’interno del suo territorio riproduttivo): si tratta di aree circolari sul suolo della foresta che fungono da palcoscenico per i sofisticati spettacoli di canto e ballo del maschio.

L’autrice principale, la Dott.ssa Anastasia Dalziell, ha affermato che la nuova ricerca ha evidenziato un contesto funzionale aggiuntivo e in gran parte trascurato per la complessa coreografia di corteggiamento negli uccelli. “La danza all’indietro e il ticchettio vocale indicano un ruolo per la selezione sessuale dopo l’accoppiamento nel sistema di accoppiamento dell’uccello lira”, ha detto.

Usando telecamere nascoste nelle Blue Mountains e nei parchi nazionali del Victoria, Anastasia e il coautore Justin Welbergen hanno filmato nove esibizioni di uccelli maschi dopo l’accoppiamento. “In tutte le esibizioni, i maschi hanno rovesciato la coda sopra la testa con le punte delle piume rivolte verso la femmina e che vibravano. Al contrario, le femmine in genere rimanevano in silenzio sul tumulo dopo l’accoppiamento, pavoneggiandosi e occasionalmente raccogliendo le piume del petto dell’uccello lira che erano state spostate durante l’accoppiamento“, ha spiegato Dalziell.

L’esperta ha affermato che verranno condotte ulteriori ricerche su queste esibizioni, ma ha suggerito una serie di spiegazioni evolutive per il complesso comportamento dopo l’accoppiamento. Questi vanno dal bisogno di segnalare l’identità individuale del maschio, ad un invito alla femmina ad accoppiarsi di nuovo o anche ad un tentativo di calmare l’ansia femminile in modo che sia più probabile conservare lo sperma. “Supponiamo che gli uccelli lira maschi ballino dopo l’accoppiamento nel tentativo di persuadere le femmine a riaccoppiarsi”, ha aggiunto Dalziell.

“In quasi tutte le specie di uccelli studiate fino ad oggi, le femmine si accoppiano con più di un maschio, quindi è molto probabile che anche le femmine di uccello lira siano promiscue. Un altro risultato generale della promiscuità femminile negli uccelli è che i singoli maschi cerchino di accoppiarsi più volte con la stessa femmina – l’accoppiamento solo una volta con una femmina potrebbe non essere sufficiente per generare i loro piccoli. Suggeriamo che un maggiore studio di questi comportamenti misteriosi, in entrambi i sessi e in una gamma più ampia di specie avicole, fornirà probabilmente importanti spunti sugli sviluppi evolutivi della selezione sessuale negli uccelli”, conclude l’esperta.