La Russia: “useremo le armi nucleari se provocati dalla Nato”

La Russia userà le armi nucleari se provocata: lo ha detto il vice ambasciatore russo all’Onu, Dmitry Polyanskiy. Polyanskiy, uno dei diplomatici russi di maggior rilievo in Usa, ha parlato a Sky News dopo che il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, ha spiegato che il Cremlino potrebbe decidere di ricorre all’arma Nucleare se messa di fronte a una minaccia “esistenziale“. “Se la Russia è provocata dalla Nato, se la Russia viene attaccata dalla Nato, perché no, siamo una potenza Nucleare“, ha detto Polyansky quando gli è stato chiesto se ritenga corretto che questa minaccia pesi sul mondo. “Non credo sia la cosa giusta da dire. Ma non è la cosa giusta minacciare la Russia e cercare di interferire. Quindi quando hai a che fare con una potenza Nucleare, ovviamente, devi calcolare tutti le possibili conseguenze del tuo comportamento“.