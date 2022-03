Russia, l’embargo del petrolio “devasterebbe il mondo, prezzo salirebbe a 300 dollari al barile”

MeteoWeb

I prezzi del petrolio potrebbero arrivare a 300 dollari al barile se il greggio russo venisse rifiutato dall’Occidente. Lo ha detto il vice-premier russo, Alexander Novak, definendo tuttavia tale ipotesi come “improbabile“. Novak, riporta la Tass, ha poi aggiunto che “per il momento è impossibile che l’Europa si privi di gas e petrolio russi“. Novak ha spiegato che la Russia proverà a mantenere i suoi volumi di esportazioni di greggio ma al contempo proverà a diversificare le proprie rotte di fornitura. Il vice premier russo ha poi rassicurato l’occidente spiegando che Mosca non ha intenzione di tagliare la produzione di petrolio.

L’eventuale embargo sulla fornitura di petrolio russo scuoterà il mercato globale ed influirà gravemente sugli equilibri energetici europei. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, in un briefing, spiegando che “una decisione del genere colpirà tutti“. “Allo stesso tempo, gli statunitensi rimarranno soli, questo è ovvio. E staranno molto meglio degli europei, che saranno in difficoltà“, ha sostenuto Peskov, rispondendo alla domanda su quanto sia realistica l’introduzione di tale embargo e quali misure la Russia sia pronta a prendere al riguardo.

Novak ha anche spiegato che l’impatto della decisione di Stati Uniti e Regno Unito di rifiutare le importazioni di petrolio e prodotti petroliferi russi “è insignificante per la Russia, poiché le forniture a questi Paesi erano scarse. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, abbiamo fornito loro il 3% di tutte le nostre esportazioni di petrolio e il 7% di prodotti petroliferi“, ha spiegato Novak. L’8 marzo, gli Stati Uniti hanno annunciato il divieto di importazione di greggio, nonché di una serie di prodotti petroliferi, gas naturale liquefatto (Gnl) e carbone dalla Russia. In seguito, il Regno Unito ha annunciato che entro la fine del 2022 porrà fine alle importazioni di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia.