Russia, la Duma avvia un’indagine parlamentare sui biolaboratori in Ucraina: un documento indicherebbe il coinvolgimento di stati stranieri – FOTO

MeteoWeb

La Duma di Stato russa condurrà un’indagine parlamentare sulle informazioni sui laboratori biologici sul territorio dell’Ucraina, ha affermato il capo del Comitato di difesa della Duma di Stato Andrei Kartapolov, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa russa Interfax. “Il Presidente della Duma di Stato ha ordinato un’indagine parlamentare e troveremo tutte le prove necessarie sul fatto che non solo è stata condotta una guerra informatica contro il nostro Paese, ma è stata davvero pianificata e condotta una guerra biologica”, ha detto Kartapolov.

Rispondendo a una domanda di Interfax, Kartapolov ha affermato che l’indagine sarà condotta insieme al Ministero della Difesa e ad altre autorità competenti. “Pubblicheremo immediatamente tutti i dati che otterremo durante questa indagine perché proprio non si può tacere“, ha aggiunto.

Uno dei documenti ottenuti dai russi indicherebbe il coinvolgimento di stati stranieri nel lavoro dei laboratori biologici militari in Ucraina (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Con tali prove circostanziali, verrebbe chiarito il ruolo dell’Occidente (e soprattutto degli Stati Uniti) nei progetti relativi allo sviluppo di armi biologiche. I documenti trovati conterrebbero le informazioni sull’interazione sistematica dei centri scientifici ucraini con il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, l’Ambasciata degli Stati Uniti in Ucraina e l’Istituto Friedrich Lofleur in Germania. Nelle mani di specialisti russi, c’era una corrispondenza ufficiale che ordinava ai dipendenti di mantenere segrete le informazioni sulle ricerche in corso.

Timofei Bazhenov, membro del Comitato per l’ecologia, le risorse naturali e la protezione ambientale della Duma di Stato, ha supposto che nei laboratori in Ucraina fossero rimaste tracce di ricerca e che potessero essere analizzate. “È abbastanza difficile distruggere una grande quantità di materiale biologicamente pericoloso. Questi contenitori devono essere riempiti con acido o bolliti sotto pressione, tutte queste cose richiedono tempo. Come è avvenuta questa distruzione? Questi sono tutti problemi che i rappresentanti delle forze di protezione chimica, biologica e delle radiazioni devono scoprire”, ha affermato Bazhenov.