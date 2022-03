Sacoglossa, la lumaca di mare che perde la testa e si rigenera – VIDEO

MeteoWeb

L’autotomia, lo spargimento volontario di una parte del corpo, è comune ad animali come artropodi, gasteropodi, asteroidi, anfibi e lucertole. L’autotomia è generalmente seguita dalla rigenerazione delle parti terminali del corpo, come appendici o code. In uno studio, una equipe di ricercatori ha identificato un nuovo tipo di autotomia estrema in due specie di lumaca di mare sacoglossa (Mollusca: Gastropoda).

Sorprendentemente, sono in grado di perdere il corpo principale, compreso l’intero cuore, rigenerando un nuovo corpo. Al contrario, il corpo, da solo, non può rigenerare la testa. Questi sacoglossani possono incorporare cloroplasti dal cibo algale nelle loro cellule da utilizzare per la fotosintesi (cleptoplastica), e secondo i ricercatori questa caratteristica unica può facilitare la sopravvivenza dopo l’autotomia e la successiva rigenerazione.

Nel corpo restano rene, intestino e la maggior parte degli organi riproduttivi. La testa, separata dal cuore e dal corpo, si muove autonomamente, anche subito dopo l’autotomia. La chiusura della ferita della testa è stata completata entro un giorno e le teste di individui relativamente giovani hanno iniziato a nutrirsi di alghe entro poche ore. Sorprendentemente, hanno iniziato la rigenerazione del cuore entro 7 giorni e hanno completato la rigenerazione dell’intero corpo entro circa 20 giorni. Le teste degli individui più anziani non si nutrivano e morivano in 10 giorni. I corpi si sono mossi, reagendo a stimoli tattili, per diversi giorni o mesi. Tuttavia, nessuno dei corpi ha rigenerato la testa. I corpi gradualmente si sono rimpoccioliti divenendo pallidi, apparentemente a causa della perdita di cloroplasti, e alla fine si sono decomposti. Il battito del cuore era visibile appena prima che il corpo si decomponesse.

I corpi che si muovevano, reagendo agli stimoli, sono stati dissezionati, confermando che contenevano il parassita. Queste due “specie” sacoglosse hanno una scanalatura trasversale al collo, che sembra essere un “piano di rottura” predeterminato. “Abbiamo legato delicatamente questa parte usando un sottile filo di nylon in sei individui di Elysia cfr. marginata – spiegano i ricercatori -. Cinque di loro si sono autotomizzati in posizione di parità entro un giorno. La posizione legata dell’individuo rimanente si è spostata leggermente più in basso e si è autotomizzata al collo 9 giorni dopo il trattamento. I loro corpi autotomizzati rappresentavano l’80-85% del peso totale. Al contrario, gli attacchi dei predatori imitati, come il pizzicamento della testa e il taglio dei parapodi (estensioni laterali), non hanno indotto l’autotomia (vedi Procedure sperimentali supplementari)“.

Sia Elysia cfr. marginata che E. atroviridis perdono il corpo principale, compreso il cuore. Anche alcune altre lumache di mare sono in grado di autotomizzarsi, ma perdono parti del corpo minori come code, parapodi o papille dorsali1. Altri invertebrati (p. es., cnidari, planari e asteroidi) possono rigenerare il loro corpo principale dopo la divisione. Inoltre, è noto che alcuni anfibi hanno un’elevata capacità di rigenerazione, tra cui code, arti, occhi e persino il ventricolo cardiaco. Tuttavia, l’autotomia in questo studio è notevole in quanto animali con piani corporei complessi possono sopravvivere anche se perdono il corpo principale, compreso il cuore, e successivamente rigenerano l’intera area perduta. Il motivo per cui la testa può sopravvivere senza il cuore e altri organi importanti non è chiaro. “Siamo riusciti a un completo allevamento di Elysia cfr. marginata per più generazioni, quindi possono essere utilizzati come sistema modello per lo studio dell’autotomia e della rigenerazione del corpo“, concludono gli autori.