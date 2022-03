Sanificazione Covid, e se bastasse solo l’acqua?

MeteoWeb

Un team di ricerca, guidato dalla dottoressa Isabella Marchesi, ha svolto prove su tre diversi virus su un’ampia varietà di superfici, utilizzando il dispositivo Gioel che lava l’aria e sanifica le superfici senza sostanze chimiche ma con il solo ausilio dell’acqua di rubinetto. Lo studio è stato pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista scientifica internazionale Journal of Occupational and Environmental Hygiene.

Uffici, locali commerciali e tutti i luoghi che accolgono un consistente flusso di persone sono a rischio. Utilizzare le sostanze chimiche per rimuovere ogni traccia dei Coronavirus può diventare molto tossico per le persone, il vapore è una soluzione ecologica ed efficace. Anche l’Istituto Superiore della Sanità lo consiglia nel suo protocollo di contenimento della diffusione del virus Covid-19.

La ricerca scientifica dell’Università di Modena e Reggio Emilia sull’uso del vapore ne dà ampia dimostrazione, confermata anche dalla pubblicazione dei risultati nella prestigiosa internazionale Journal of Occupational and Environmental Hygiene (clicca qui per l’articolo originale). Per lo studio gli assorbenti sono avvalsi di un sistema Vapore-Aspirazione con filtro ad acqua Gioel.

Ma c’è vapore e vapore

Il vapore non è tutto uguale. Il vapore utilizzato nel corso della ricerca dell’Università di Modena e Reggio Emilia , e prodotto dai macchinari Gioel, è denominato vapore secco, ovvero prodotto a una temperatura superiore ai 140 °C e caratterizzato da micro gocce d’acqua che sollevano lo sporco dalle superfici trattate, tenendolo in sospensione ed evitando che si disperda in aria . L’Università ha verificato il Coronavirus (HCoV-OC43) che ha una omologia di struttura estremamente alta con il virus CoViD, HCoV-SARS-2, (responsabile della pandemia in atto), dal punto di vista sia filogenetico che molecolare. Le prove sono state condotte su due superfici, una dura e non porosa come l’acciaio, molto utilizzato sia a livello domestico che nelle strutture comunitarie, e una superficie porosa come un tessuto naturale di cotone, largamente utilizzato sia per l’abbigliamento che per le suppellettili (coperte, cuscini, arredi ecc). Ha verificato che il sistema di pulizia professionale Gioel G400 si è dimostrato efficace nell’inattivare i Coronavirus in soli 5 secondi anche in presenza di cariche virali più elevate rispetto a quelle che si possono naturalmente trovare sulle superfici ambientali, ottenendo una riduzione del 99,99 %.

Lo studio termina dicendo testé: “In conclusione, la possibilità di pulire ed igienizzare tramite un sistema vapore-aspirazione con filtro ad acqua rappresenta quindi una pratica alternativa di basso impatto ambientale che elimina i rischi legati all’utilizzo di prodotti chimici e rende il sistema Gioel G400 estremamente valido anche in strutture sanitarie, ambienti professionali, domestici e comunitari, con vantaggi per l’ambiente e la salute umana”.

Sanificazione senza sostanze chimiche

Nei sistemi Gioel il vapore secco viene generato in una caldaia, dove normale acqua di rubinetto viene riscaldata fino a 155°C a 5,5 bar di pressione e quindi, passando lungo il tubo flessibile, la temperatura ridotta fino ad un valore compreso tra 100 °C e 110°C all’uscita. “Tali caratteristiche – afferma Paolo Svaldi, Responsabile Ricerca e Sviluppo di Gioel – presentano vantaggi significativi: grazie ad un vero e proprio ‘shock termico”.

“Il vapore secco è capace di sanificare in profondità e uccidere batteri e altri microrganismi. Questo – continua Svaldi – avviene principalmente grazie a tre proprietà: l’umidità, l’alta temperatura e la pressione. Sanificare ai più alti livelli di efficacia con l’utilizzo di sola e comunissima acqua del rubinetto è la grande forza di Gioel. Proprietà che produce il nostro sistema estremamente sicuro ed ecologico, poiché non ci espone a sostanze nocive, efficiente dal punto di vista, e completamente a impatto zero sull’ambiente”.