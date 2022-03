Scatta da oggi il taglio delle accise sui carburanti, decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale

MeteoWeb

Al via da oggi il taglio delle accise sui carburanti: sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti decisi in Consiglio dei Ministri la scorsa settimana su misure urgenti per contrastare gli effetti economici e sociali del conflitto in Ucraina.

Per effetto di questo taglio, i prezzi dei carburanti diminuiranno.

Tra gli altri interventi in vigore da oggi figura anche la tassa sugli extraprofitti delle società energetiche, pari al 10% per il solo 2022 e che dovrà essere versata il prossimo giugno.