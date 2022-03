Scene di guerra a Chieti: esplosioni, sparatoria e mezzi in fiamme, caos nelle strade per una rapina | FOTO

MeteoWeb

Scene di guerra stasera nella zona commerciale di Sambuceto, frazione di San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti. Intorno alle 21, infatti, è avvenuta una violentissima rapina che, secondo le prime informazioni, avrebbe interessato il caveau dell’Ivri. È scoppiato il caos, con strade riempite di chiodi, auto danneggiate, incidenti, camion incendiati per bloccare la viabilità, esplosioni e, stando alle testimonianze, anche una sparatoria (vedi foto della gallery scorrevole in alto). I delinquenti si sono subito dileguati.

Sul posto sono intervenute forze dell’ordine, Vigili del Fuoco e ambulanze. Al momento, riferisce il sindaco, Giorgio Di Clemente, sono chiuse via Po, le strade limitrofe e l’asse attrezzato Pescara-Chieti.