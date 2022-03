Paura in Calabria, scossa avvertita in provincia di Reggio: epicentro a Feroleto della Chiesa [DATI e MAPPE]

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita pochi istanti fa, alle 14:00, in provincia di Reggio Calabria. L’evento, di breve durata, è stato accompagnato da un boato. La scossa, di magnitudo 3.3 a 12.2km di profondità, si è verificata nella piana di Gioia Tauro, con epicentro tra Melicucco e Laureana di Borrello. L’evento è stato distintamente avvertito dalla popolazione in Calabria, ma non ha provocato alcun tipo di danno.