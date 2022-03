Shane Warne, leggenda del cricket australiano, morto per sospetto infarto: la scorsa settimana era morto il suo compagno

MeteoWeb

La leggenda del cricket australiano e il più grande giocatore di cricket di tutti i tempi, Shane Warne, è morto all’età di 52 anni. L’entourage di Warne ha rilasciato una breve dichiarazione nelle prime ore di sabato, secondo cui sarebbe morto a Koh Samui, in Thailandia, per un sospetto infarto. “Shane è stato trovato senza vita nella sua villa e, nonostante i migliori sforzi del personale medico, non ha potuto essere rianimato“, si legge nella dichiarazione. “La famiglia richiede la privacy in questo momento e fornirà ulteriori dettagli a tempo debito“.

La notizia è il secondo colpo devastante per il cricket australiano in 24 ore con il grande compagno, Rod Marsh, morto anche lui venerdì dopo un grave infarto, sopraggiunto la scorsa settimana. Affettuosamente conosciuto come “Warnie” e adorato da milioni di persone in tutto il mondo, Warne è considerato da molti il ​​più grande giocatore di cricket di tutti i tempi.

La sua straordinaria carriera internazionale è durata 15 anni e lo ha visto vincere 708 test wicket, il numero più alto in assoluto per un australiano e il secondo di tutti i tempi dietro solo a Muttiah Muralitharan. Dopo aver fatto il suo debutto nei test all’SCG nel 1992, Warne è diventato una figura chiave della disciplina. È stato membro della vittoria della Coppa del Mondo dell’Australia nel 1999 e di cinque squadre vincitrici di Ashes tra il 1993 e il 2003.