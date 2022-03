Siccità: dal Po riemergono imbarcazioni della II Guerra Mondiale | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

La fase di siccità che sta colpendo il fiume Po sta facendo riemergere diversi relitti risalenti alla II Guerra Mondiale. Oltre a un cingolato delle truppe tedesche, rinvenuto a Sermide, nel Mantovano, è stata segnalata un’antica chiatta a Gualtieri, nel Reggiano. Il relitto si trova nei pressi dell’Isola degli Internati, un’area che nel 1945 era gestita da una cooperativa agricola composta da ex prigionieri del conflitto.

A immortalare una di queste imbarcazioni è stato Alessio Bonin, fotoamatore di Boretto.

“Per noi del posto non è una novità, nel senso che dagli anni Duemila, almeno sei mesi all’anno riusciamo a vedere queste bettoline affondate. Tanto che ci sono da allora iniziative per portare qui turisti e cittadini ai quali spieghiamo la storia. Certo con questo livello di siccità, in questo periodo riusciamo a vedere qualcosa di più del solito, arrivando anche a tre quarti rispetto alla metà,” ha spiegato all’ANSA, il sindaco di Gualtieri Renzo Bergamini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessio Bonin (@alessiobonin)