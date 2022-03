Siccità e vento forte in Corea del Sud, grande incendio minaccia centrale nucleare: evacuate 6mila persone [VIDEO]

MeteoWeb

Un grande incendio ha colpito nelle scorse ore la zona costiera orientale della Corea del Sud, arrivando a minacciare una centrale nucleare e un impianto di gas naturale liquefatto.

Il rogo, divampato venerdì mattina su una montagna nella località di Uljin, si è esteso su oltre 3.000 ettari nella vicina città di Samcheok: ha distrutto almeno 90 case e altri edifici e ha costretto all’evacuazione quasi 6mila persone.

Quando l’incendio ha raggiunto il perimetro dell’impianto, il presidente Moon Jae-in ha chiesto di ridurne l’operatività al 50% e tagliare alcune linee elettriche come misura preventiva.

Sono stati schierati quasi 2.000 vigili del fuoco e truppe dell’esercito.

Al momento non risultano vittime o feriti, mentre sono in corso indagini sulle cause del rogo, divampato rapidamente a causa di siccità e vento forte.

Le fiamme sono al momento sotto controllo.