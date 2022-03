Meteo, continua la siccità in Piemonte: 102 giorni senza precipitazioni significative, freddo nei primi giorni di primavera

MeteoWeb

Prosegue la siccità in Piemonte, giunto ormai a 102 giorni consecutivi con precipitazioni inferiori ai 5 millimetri. È sempre piu’ vicino il secondo posto della classifica dei periodi piu’ secchi – 107 giorni – nella regione negli ultimi 65 anni, mentre e’ ancora abbastanza lontano il record di 137 giorni dell’inverno 1999/2000. Ma nessuna pioggia si affaccia all’orizzonte.

I primi giorni di primavera faranno registrare temperature piu’ fredde della media nella regione. Il quadro meteorologico e’ caratterizzato da “un’ampia circolazione di bassa pressione con minimo sulla Turchia” che convoglia “correnti fredde e secche da nordest, determinando condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso”, spiega Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale). Si registrano, quindi, temperature inferiori alla norma, in particolare in montagna: a 2.000 metri di altitudine domani e’ prevista una minima di -8°C e una massima di -1°C, mentre in pianura oscilleranno tra 0 e +4°C. Massime invece in progressivo aumento, con +16-17°C in pianura e bassa collina da martedi’ 22 marzo.