Sigarette elettroniche, Cohear: “studi sul vaping mal condotti e non validi”

Affinché si possano attuare politiche di salute pubblica efficaci, i risultati ottenuti grazie ai lavori nel campo della ricerca scientifica devono essere metodologicamente validi e solidi.

“Le ricerche nel campo delle sigarette elettroniche e dei prodotti a tabacco riscaldato sono mal progettate, condotte ed interpretate,” ha affermato il prof. Riccardo Polosa, fondatore del CoEHAR, il Centro di eccellenza internazionale per la ricerca sulla riduzione del danno dal fumo dell’Università di Catania. Di conseguenza, ha spiegato in una nota in CoEHAR, “è impossibile fornire informazioni accurate e bilanciate che permettano di adottare politiche di controllo del tabacco e di stili di vita più sani. L’imperante disinformazione diffusa attraverso i media nel campo dei prodotti alternativi privi di combustione contribuisce a creare scetticismo ed indifferenza nel pubblico, soprattutto tra i fumatori. Come risultato, molti fumatori sono scoraggiati dal passare a prodotti a rilascio di nicotina meno dannosi“.

Un gruppo di esperti internazionali ha collaborato con i ricercatori del CoEHAR pubblicando un’approfondita valutazione critica in merito agli studi più citati nel campo del vaping e dei prodotti a tabacco riscaldato.

Il lavoro, intitolato “Analysis of common methodological flaws in e-cigarette epidemiology research” e pubblicato su Internal and Emergency Medicine, rivela gli errori più comuni che i ricercatori hanno commesso studiando l’impatto sulla salute dei prodotti contenenti nicotina privi di combustione.

Sotto la supervisione della dott.ssa Cother Hajat, dell’Università degli Emirati Arabi Uniti, “i ricercatori hanno analizzato i 24 studi più popolari sul vaping e pubblicati sulle più autorevoli riviste internazionali di medicina. Gli scienziati hanno notato una pletora di errori disastrosi; ogni lacuna è stata identificata, categorizzata e accuratamente studiata,” ha evidenziato il CoEHAR. “Gli autori concludono che molte delle ricerche più influenti sulle sigarette elettroniche sono di scarsa qualità e inadeguate a indirizzare le scelte di salute pubblica e offrire raccomandazioni pratiche per migliorare la ricerca in questo campo“.

“La maggior parte degli studi inclusi nella ricerca non ha beneficiato di una appropriata progettazione e non ha dato risposta alle ipotesi e alle domande iniziali presentate. Nel nostro lavoro offriamo delle raccomandazioni pratiche che possono migliorare enormemente la qualità e il rigore della ricerca futura nel campo della riduzione del danno” spiega la dott.ssa Hajat.

Categorico il prof. Polosa: “La reiterazione sistematica degli stessi errori che conducono a una scienza priva di informazioni utili è la nuova pandemia! Sono sbalordito che studi di così bassa qualità abbiano passato la revisione editoriale di prestigiose riviste scientifiche. È in gioco la credibilità degli scienziati nel campo del controllo del tabacco e della loro attività di ricerca”.