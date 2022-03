Energia: Slovenia e Croazia considerano la costruzione di una seconda unità della centrale nucleare di Krsko

MeteoWeb

La Slovenia e la Croazia intendono iniziare a discutere di investimenti congiunti nella costruzione di una seconda unità nella centrale nucleare di Krsko, un progetto che mira a soddisfare il futuro fabbisogno energetico di entrambi i Paesi, ha affermato il Primo Ministro sloveno Janez Jansa.

“Ci sono molte possibilità di cooperazione bilaterale quando si tratta di soddisfare il fabbisogno energetico sia della Slovenia che della Croazia. I ministeri competenti esamineranno presto le possibilità di tale cooperazione in materia di investimenti congiunti in una seconda unità a Krsko“, ha affermato Jansa in un comunicato stampa dopo un incontro con il Primo Ministro croato Andrej Plenkovic.

A dicembre, il Direttore Operativo del gruppo energetico statale sloveno Gen-Energija, Danijel Levicar, ha dichiarato che la società prenderà una decisione finale di investimento sulla costruzione di una seconda unità nella centrale nucleare di Krsko entro il 2027. Un unico reattore nucleare non è sufficiente per coprire la crescente domanda di energia di Croazia e Slovenia, data la carenza di energia che l’intera regione dell’Europa sudorientale deve affrontare, ha osservato Levicar.

La centrale nucleare di Krsko, situata in Slovenia vicino al confine con la Croazia, genera circa il 40% della produzione di elettricità della Slovenia. La centrale nucleare si trova a circa 100 chilometri dall’Austria e gestisce un reattore ad acqua leggera pressurizzata con una capacità di potenza termica di 2.000 MW. La società operativa Nuklearna Elektrarna Krsko (NEK) è di proprietà di Gen-Energija e della croata Hrvatska Elektroprivreda (HEP).

Inoltre, la Slovenia desidera ottenere più gas attraverso il terminale GNL di Krk per ridurre la sua dipendenza dal gas russo. Plenkovic ha affermato che l’attuale capacità del terminal è di 2,9 miliardi di metri cubi all’anno, che potrebbe essere ampliata a 3,5 miliardi di metri cubi, secondo gli esperti. La Slovenia ha bisogno di circa un miliardo di metri cubi all’anno. Per ottenere il gas da Krk, i gasdotti e le interconnessioni esistenti dovrebbero essere ampliati, in particolare il gasdotto Lučko-Rogatec, dove è previsto un nuovo gasdotto che correrà insieme all’impianto esistente. La capacità del gasdotto da Lučko a Rogatec sarebbe di 270 milioni di metri cubi, che secondo Jansa rappresentano una quota importante della fornitura di gas slovena.