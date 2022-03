Spazio e PNRR, Colao: “già attivati 1,2 miliardi di euro con l’ASI per il settore dell’Osservazione della Terra”

MeteoWeb

Il governo si muove rapidamente con i fondi del PNRR anche sul piano delle attività spaziali.

Il Ministro dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Vittorio Colao, che ha anche la delega alle attività spaziali, ha affermato: “Abbiamo già attivato 1,2 miliardi di euro con l’Agenzia Spaziale Italiana per il settore dell’Osservazione della Terra, 900 milioni per progetti Satcom e 90 milioni per le startup innovative“, ha spiegato nel corso della audizione oggi in Senato sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferita all’anno 2021, davanti alle commissioni riunite del Senato Affari Costituzionali, Bilancio, Lavori Pubblici e Politiche Ue.