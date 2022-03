Spazio: i misteriosi oggetti circolari “ORC” potrebbero finalmente avere una spiegazione

MeteoWeb

Grazie ad una nuova ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, è stata ottenuta la migliore immagine di un “cerchio radio anomalo” (Odd Radio Circle, ORC), misteriosi oggetti cosmici formati da onde radio, dalla forma circolare e di dimensioni maggiori della nostra galassia.

A realizzarne l’immagine, con dettagli senza precedenti, è stato lo studio coordinato da Jordan Collier, dell’Inter-University Institute for Data Intensive Astronomy, usando i dati raccolti dal potente radiotelescopio MeerKat, in Sud Africa.

“Gli Odd Radio Circle sono oggetti osservati solo di recente grazie a grandi survey capaci di vedere aree di cielo grandissime,” ha spiegato all’ANSA Tiziana Venturi, dell’Istituto Nazionale di Astrofisica e direttrice dell’Istituto di Radioastronomia. “Non se ne capisce bene l’origine,” ha proseguito l’esperta. “In questi anni abbiamo imparato a escludere alcune possibilità, ad esempio che siano resti di supernove, e ora questo articolo, che ha prodotto un’immagine meravigliosa con un livello di dettaglio stupefacente, comincia davvero a incanalare le ricerche verso spiegazioni plausibili“.

Secondo la nuova ricerca, ad esempio, è possibile che siano i resti di grandi esplosioni al centro di una galassia, ad esempio la fusione di buchi neri supermassicci, oppure potrebbe trattarsi di getti di particelle energetiche espulse dal centro galattico, oppure ancora potrebbero essere il risultato di una sorta di onda d’urto generata da eventi di produzione stellare.