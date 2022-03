Spazio: la Russia lancia in orbita satellite di comunicazioni Meridian

MeteoWeb

La Russia ha lanciato il satellite per comunicazioni Meridian-M: lo ha riportato l’agenzia Intefax in seguito alla comunicazione del Ministero della Difesa.

Il vettore Soyuz-2.1a è decollato dal Cosmodromo di Plesetsk, nella regione russa di Arkhangelsk.

I satelliti della serie Meridian vengono utilizzati per garantire le comunicazioni per navi e aerei nell’area della rotta del Mare del Nord con stazioni costiere e di terra.

Tali veicoli spaziali sono necessari anche per espandere le capacità delle stazioni di comunicazione satellitare nelle regioni settentrionali della Siberia e dell’Estremo Oriente.