Spazio: le foto scattate sulla Luna vanno all’asta

Oltre 70 fotografie originali della NASA, scattate sulla Luna, saranno protagoniste di una rara vendita all’asta a Copenaghen dal valore stimato di circa 190mila euro: gli scatti ritraggono, tra le altre cose, il lato nascosto della Luna e le tracce dei passi di Buzz Aldrin.

L’appuntamento odierno si terrà nella sede della casa d’asta Bruun Rasmussen, nella capitale della Danimarca.

Gli scatti in vendita sono stati realizzati nel corso di diverse missioni Apollo dell’agenzia spaziale statunitense, attorno e principalmente sulla Luna durante gli anni ’60 e ’70, di cui 26 riprese dal satellite della Terra. A vendere queste fotografie storiche è un collezionista straniero che vuole rimanere anonimo.

L’immagine valutata come la più preziosa è la prima alba della Terra fotografata dall’astronauta americano William Anders nel dicembre 1968 dall’orbita lunare, stimata tra 8 e 12mila euro.

A margine della vendita saranno esposti per la prima volta al pubblico diversi scatti analogici che erano parte degli archivi della NASA: alcuni della stessa serie sono già stati pubblicati su riviste americane, come National Geographic e Life, per celebrare il successo degli Stati Uniti nella corsa allo Spazio.