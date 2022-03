Spazio: medaglia d’oro al valore civile all’astronauta Luca Parmitano dalla Regione Sicilia

MeteoWeb

La Regione Siciliana ha conferito la medaglia d’oro al valore civile all’astronauta italiano dell’ESA Luca Parmitano: lo ha annunciato il presidente Nello Musumeci, nel corso di una conferenza stampa per presentare il progetto “Accademia del Tonno Rosso in Sicilia”, a Palazzo d’Orleans, a Palermo.

“Luca Parmitano con tenacia, passione e competenza – si legge nella motivazione del conferimento – ha conquistato lo Spazio e reso la missione spaziale un’avvincente avventura popolare come mai prima. Iconica la sua foto della Sicilia vista dallo Spazio, esemplare il suo impegno sociale per la tutela ambientale e per il contrasto ai cambiamenti climatici. A Luca Parmitano con gratitudine e l’auspicio di nuovi traguardi spaziali la medaglia d’oro al valor civile“.

Sempre oggi Parmitano riceverà la laurea ad honorem in Economia conferitagli dall’Università Lumsa.