Spazio: pronti i satelliti che partiranno nel lancio di debutto di Vega C

Sono pronti per la partenza i satelliti che partiranno in occasione del primo lancio del nuovo lanciatore europeo Vega C: si tratta del satellite Lares2 e dei 6 piccoli Cubesat che hanno superato le ultime verifiche negli stabilimenti di OHB Italia a Milano e sono pronti per essere trasportati nel Centro spaziale europeo di Kourou, in Guyana Francese.

Il lancio è previsto a bordo di un razzo Vega C realizzato da Avio e il cui debutto è previsto a maggio 2022.

Lares2 (di LAser RElativity Satellite 2), realizzato sotto la guida e il coordinamento dell’Agenzia Spaziale Italiana, è una sfera di nickel ad alta densità, del peso di 300 kg, sulla quale sono installati 303 speciali specchi, chiamati retroriflettori Ccr. E’ stato concepito e progettato dal gruppo scientifico di Centro Fermi e Sapienza Università di Roma e realizzato dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

I 6 cubesat, selezionati dall’ESA, sono stati realizzati da enti di ricerca europei, tra cui tre italiani: Astrobio e Greencube, realizzati rispettivamente da Istituto Nazionale di Astrofisica e Sapienza Università di Roma, e Alpha di ArcaDynamics.

I 7 satelliti che sono integrati all’interno del Sistema Lares2 sviluppato da OHB Italia saranno i primi passeggeri del nuovo lanciatore europeo, realizzato negli stabilimenti Avio di Colleferro, e durante il lancio saranno anche utilizzati per monitorare le sollecitazioni prodotte dal razzo.