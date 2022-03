Spazio: SES affida a Thales Alenia Space la realizzazione di un 3° satellite per estendere i servizi in Europa, Africa e Asia

MeteoWeb

SES ha annunciato oggi di aver ordinato SES-26 un satellite geostazionario (GEO) interamente definito da software a Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales 67% e Leonardo 33%. Questo nuovo satellite consentirà di mantenere ed espandere l’ampia fornitura di contenuti e servizi di connettività a emittenti, società di media, operatori delle telecomunicazioni, fornitori di servizi internet e organizzazioni governative in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia-Pacifico.

Il satellite digitale con frequenze sia in banda Ku che in banda C, sostituirà il satellite NSS-12 di SES a 57gradi est, una delle posizioni orbitali più preziose e di lunga data di SES. Da questa posizione chiave tra Europa, Medio Oriente, Africa e Asia, SES continuerà a fornire contenuti e soluzioni di connettività ad alcuni dei mercati in più rapida crescita al mondo.

Agevolando i collegamenti dal cuore dell’Europa lungo l’Africa e il Medio Oriente, SES-26 sarà una piattaforma importante a supporto delle soluzioni di comunicazione governative nella regione in sinergia con l’acquisizione recentemente annunciata dalla società di DRS GES. E’ sempre da questa posizione orbitale che la piattaforma Ethiosat diffonde i suoi canali tv in chiaro ad una comunità crescente di 10 milioni di utenze domestiche in tutta l’Etiopia.

Quest’ordine è parte di una più ampia fornitura di tre satelliti da parte di Thales Alenia Space e comprende due satelliti che saranno dispiegati nella principale e più importante posizione orbitale di SES, a 19,2 gradi Est, da cui SES serve 118 milioni di utenze domestiche in Europa. Fedele alla sua filosofia di innovazione sostenibile e al suo impegno verso l’industria spaziale europea, SES è il primo cliente commerciale per lo Space Inspire (INstant SPace In-orbit REconfiguration) di Thales Alenia Space, una linea di prodotti innovativi che consente la riconfigurazione della missione e dei servizi di telecomunicazione, l’adattamento istantaneo in orbita rispetto alle richieste e una flessibilità eccezionale per i servizi di trasmissione video e di connettività a banda larga.

“Per oltre 20 anni, i satelliti a 57 gradi Est sono stati al centro della nostra rete di connettività che collega l’Europa all’Africa, al Medio Oriente e all’Asia. Dalla trasmissione di contenuti video in Europa e in Africa, alla fornitura di servizi di connettività per l’aviazione, il settore marittimo e governativo, SES-26 incarna la nostra volontà di crescita del nostro business e dei nostri clienti” – ha dichiarato Steve Collar, CEO di SES – “Siamo lieti di lavorare con Thales Alenia Space, nostro partner di lunga data, per spingere sempre oltre le capacità satellitari di prossima generazione e fornire l’innovazione flessibile che ci consente di anticipare la risposta alle esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti“.

“Siamo onorati che SES abbia rinnovato la sua fiducia in Thales Alenia Space e nella nostra soluzione Space Inspire. Questo nuovo contratto segue il recente ordine per la realizzazione di Astra 1P e Astra 1Q e rafforza la forte partnership tra SES e Thales Alenia Space – ha dichiarato Hervé Derrey, CEO di Thales Alenia Space – Ancora una volta, sono felice di condividere questo nuovo successo con l’agenzia spaziale francese CNES e Europea ESA, che grazie al loro supporto hanno contribuito a rendere ciò possibile“.

L’ordine del satellite fa parte degli investimenti industriali precedentemente annunciati da SES per il 2022-2026 ed è pienamente conforme alla politica finanziaria dell’azienda.