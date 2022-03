Cambiamenti climatici: alcune specie di coralli hawaiani mostrano resilienza al riscaldamento degli oceani

MeteoWeb

Le barriere coralline in tutto il mondo sono minacciate dall’aumento delle temperature oceaniche e dall’acidificazione a causa del cambiamenti climatici, che mette a dura prova la salute dei coralli e può portare al loro sbiancamento di massa.

Ora, secondo uno studio condotto su tre tipi di corallo alle Hawaii e pubblicato su Scientific Reports, alcune specie di corallo mostrano resilienza agli effetti del riscaldamento e dell’acidificazione degli oceani. Questi risultati forniscono informazioni sulla possibile capacità di alcuni coralli di sopravvivere e far fronte alle mutevoli condizioni oceaniche.

Rowan McLachlan e colleghi hanno raccolto 66 campioni da tre specie di corallo in quattro siti di barriera corallina alle Hawaii tra il 29 agosto e l’11 novembre 2015. Le tre specie erano Montipora capitata (un corallo pietroso ramificato e placcante), Porites compressa (una specie ramificata nota come finger coral), e Porites lobata (una specie a forma di masso). I campioni sono stati collocati in vasche di acqua marina con quattro diverse condizioni: una vasca di controllo con le condizioni oceaniche attuali, uno scenario di acidificazione degli oceani (-0,2 unità di pH), uno scenario di riscaldamento degli oceani (+2°C) e uno scenario combinato di acidificazione e riscaldamento. I campioni di corallo sono stati mantenuti in queste condizioni per 22 mesi.

Gli autori hanno scoperto che la sopravvivenza dei coralli è stata influenzata dalla temperatura, con solo il 61% dei campioni di corallo che sopravvive a condizioni più calde rispetto al 92% nella vasca di controllo. Nelle tre condizioni di cambiamento climatico, M. capitata ha avuto una sopravvivenza inferiore rispetto a P. compressa (67% contro 83% di sopravvivenza). P. compressa era anche più resiliente nella condizione combinata di riscaldamento e acidificazione rispetto a M. capitata e P. lobata, con il 71% dei campioni sopravvissuti rispetto al 46% e al 56% rispettivamente. Gli autori suggeriscono che, a differenza delle condizioni di controllo, molti coralli di M. capitata non sono stati in grado di acquisire energia sufficiente per sopravvivere nelle condizioni combinate di cambiamento climatico. Ciò potrebbe spiegare i suoi tassi di mortalità più elevati rispetto a P. compressa, che, al contrario, è stato in grado di acquisire energia più che sufficiente nelle future condizioni oceaniche. C’erano poche differenze fisiologiche tra i coralli P. lobata sopravvissuti sotto condizioni di controllo o sotto le future condizioni oceaniche.

Gli autori suggeriscono che la resilienza delle specie di coralli Porites alla temperatura e all’acidificazione e il loro ruolo nella costruzione della barriera corallina, forniscono la speranza che alcuni ecosistemi della barriera corallina possano essere mantenuti nonostante il cambiamento delle condizioni oceaniche.