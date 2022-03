Spotify e Discord down: segnalazioni di problemi in tutto il mondo

MeteoWeb

Il servizio di musica in streaming Spotify ha smesso di funzionare. Segnalazioni di malfunzionamenti arrivano da molte aree del mondo, dagli Stati Uniti all’Europa, Italia inclusa. Problemi per migliaia di utenti anche con Discord. Il sito di ‘tracking’ Downdetector.com. riporta problemi per oltre 138.00 utenti della piattaforma di musica in streaming e oltre 65.000 di quella di messaggistica.

Per quanto riguarda Spotify, gli utenti denunciano problemi con il login, spiegando di essere stati buttati fuori dalla piattaforma e di non riuscire a rientrare. Secondo alcune segnalazioni, il loro account e’ stato cancellato e non è possibile fare il reset della password.

Spotify ha ammesso in un tweet che ci sono dei problemi e che stanno cercando di individuare la causa. Intanto su Twitter, l’hashtag #Spotifydown e’ balzato in cima ai trending topics.

In un tweet, Discord ha fatto sapere di essere “a conoscenza di un problema che causa il fallimento dei messaggi” e che sta “lavorando per risolverlo”.