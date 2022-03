Stazione Spaziale: domani il lancio della capsula Soyuz MS-2, a bordo 3 cosmonauti russi

MeteoWeb

E’ in programma domani il lancio della capsula Soyuz MS-21: a bordo 3 cosmonauti russi diretti alla Stazione Spaziale Internazionale.

Il razzo è posizionato sulla piattaforma di lancio di Bajnokur, con partenza prevista alle 14:55 ora italiana.

Tre ore e 10 minuti dopo il lancio la capsula si aggancerà al modulo russo Prichal portando temporaneamente a 10 l’equipaggio a bordo del laboratorio orbitante: 6 russi, 3 americani e il tedesco Matthias Maurer dell’ESA.

Come confermato in precedenza dal responsabile NASA dei programmi della ISS, Joel Montalbano, il 30 marzo due russi e l’americano Vande Hei lasceranno la ISS per fare ritorno a Terra a bordo di un’altra capsula Soyuz.

Al suo ritorno, Vande Hei avrà trascorso 355 giorni in una singola missione spaziale superando il precedente record per un astronauta americano detenuto finora da Scott Kelly.

Nel frattempo, sulla ISS le attività proseguono: martedì scorso i due astronauti NASA Kayla Barron e Raja Chari hanno completato una passeggiata spaziale (attività extraveicolare, EVA) di quasi 7 ore in cui hanno predisposto tutti i materiali necessari per l’installazione di una nuova serie di pannelli solari flessibili al di sopra dei pannelli rigidi preesistenti.