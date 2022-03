Stazione Spaziale: domani il rientro della Soyuz con a bordo l’astronauta americano Mark Vande Hei

MeteoWeb

E’ in programma domani il rientro della Soyuz che riporterà a Terra l’astronauta americano Mark Vande Hei e due colleghi russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov: sarà il primo rientro di una astronauta occidentale sul suolo russo dall’inizio della guerra in Ucraina.

La chiusura del portello della Soyuz è prevista alle 06:00 ora italiana di domani mattina mentre l’atterraggio è atteso dopo le 13:15 nelle steppe del Kazakistan.

L’americano Vande Hei al momento del rientro avrà raggiunto 355 giorni consecutivi in orbita superando il precedente record americano di 340 giorni. Identico numero di giorni per Dubrov alla sua prima esperienza in orbita mentre Shkaplerov, completerà la sua quarta missione, raggiungendo un totale di 708 giorni nello Spazio.

Una volta a Terra i 3 astronauti si separeranno: Vande Hei farà ritorno a Houston mentre i cosmonauti si sposteranno nella base di Star City in Russia.