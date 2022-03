Stazione Spaziale, proseguono le attività sulla ISS: a bordo cosmonauti russi, astronauti NASA ed ESA

MeteoWeb

Mentre prosegue il conflitto in Ucraina a seguito dell’invasione russa, nello Spazio, sulla ISS, il primo avamposto umano in orbita, proseguono le attività: a bordo sono attualmente presenti astronauti statunitensi ed europei insieme a cosmonauti russi.

Proprio ieri è stata portata a termine una passeggiata spaziale (attività extraveicolare, EVA) da due astronauti statunitensi per preparare l’imminente installazione di celle solari più efficienti: Kayla Barron e Raja Chari hanno lavorato fuori dalla ISS per circa 7 ore. La prossima EVA è in programma mercoledì prossimo.

Oltre a Barron e Chari, sono attualmente in orbita gli astronauti statunitensi Thomas Marshburn e Mark Vande Hei, i cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, e l’astronauta tedesco Matthias Maurer.