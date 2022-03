Stazione Spaziale, Roscosmos conferma: l’astronauta NASA Mark Vande Hei rientrerà a Terra con la Soyuz russa

MeteoWeb

Roscosmos ha confermato che l’astronauta statunitense della NASA Mark Vande Hei rientrerà sulla Terra a bordo di una navetta russa Soyuz.

Il rientro dalla Stazione Spaziale Internazionale è previsto alla fine di marzo, come da programma, nonostante le tensioni tra i due Paesi per la guerra in Ucraina.

A bordo della Soyuz, con Mark Vande Hei, ci saranno anche i cosmonauti russi Anton Shkaplerov e Pyotr Dubrov, ha confermato oggi l’agenzia spaziale russa.

“Roscosmos non ha mai dato ai partner motivo di dubitare della nostra affidabilità,” ha affermato l’agenzia, evidenziando che il funzionamento sicuro della ISS è la sua “massima priorità“.