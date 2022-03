Storm surge in aumento in Europa dal 1960: la relazione con l’innalzamento del livello del mare

MeteoWeb

Le inondazioni dovute agli storm surge (cambiamenti del livello del mare causati dalle tempeste) costano all’economia globale miliardi di dollari ogni anno e senza interventi efficaci è probabile che aumentino con l’innalzamento del livello del mare. La progettazione di interventi efficaci richiede la comprensione di come le tempeste influenzino il verificarsi degli innalzamenti di mare. Mentre ricerche precedenti hanno suggerito che l’innalzamento del livello del mare ha reso più probabili eventi estremi del livello del mare, il ruolo dei picchi estremi è dibattuto.

Gli storm surge (innalzamenti di marea) estremi in Europa sono aumentati dal 1960, suggerisce un articolo pubblicato sulla rivista Nature. Questi sono paragonabili al tasso di innalzamento del livello del mare nello stesso periodo. La scoperta contraddice le attuali ipotesi che suggeriscono che i picchi estremi rimarranno gli stessi e potrebbe avere implicazioni per la pianificazione costiera.

Francisco Calafat e colleghi hanno utilizzato una tecnica di modellizzazione statistica per analizzare le osservazioni dei picchi estremi per 79 mareografi lungo le coste dell’Atlantico e del Mare del Nord in Europa per il periodo 1960-2018. Gli autori hanno scoperto che le tendenze nei picchi estremi sono paragonabili a quelle osservate per l’innalzamento medio del livello del mare e indicano che la variabilità climatica interna e gli effetti antropogenici hanno influenzato questa tendenza. Gli autori suggeriscono che l’impatto degli effetti antropici sugli storm surge è coerente con i modelli climatici che mostrano un’espansione verso est delle tempeste del Nord Atlantico, il che potrebbe portare a un aumento delle tempeste nel Regno Unito e nell’Europa centrale.

Gli autori concludono che i loro risultati mostrano che sia le influenze interne che quelle esterne possono influire sulla probabilità che si verifichino picchi estremi di storm surge. Suggeriscono che potrebbe essere necessario riconsiderare le attuali pratiche di pianificazione costiera, che presuppongono un modello invariato di picchi estremi.