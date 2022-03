Suora esentata dal vaccino anti Covid per questioni religiose: “creato utilizzando feti abortiti”

MeteoWeb

Suor Deirdre “Dede” Byrne ha deciso di fare causa dopo che, inizialmente, le era stata negata un’esenzione religiosa alla vaccinazione contro il COVID-19 dagli operatori sanitari di Washington, DC. La suora americana di origini irlandesi ha citato in giudizio Washington DC presso la corte federale degli Stati Uniti. Suor Dede, che è anche medico-chirurgo e colonnello dell’esercito americano in pensione, ha dato mandato agli avvocati della Thomas More Society di intentare una causa presso il tribunale distrettuale federale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia a su contro Washington DC, il sindaco Muriel Bowser e LaQuandra Nesbitt, direttore del dipartimento sanitario del distretto.

Christopher Ferrara, consulente speciale della Thomas More Society, ha dichiarato: “Suor Dierdre ha chiesto – e gli è stata negata – un’esenzione religiosa dal mandato di vaccinazione contro il COVID-19 degli operatori sanitari della DC. Tutti e tre i vaccini contro il COVID-19 approvati negli Stati Uniti sono stati testati, sviluppati o prodotti con linee cellulari derivate da aborti, qualcosa verso cui suor Dierdre ha una profonda e sincera opposizione religiosa”. Ha proseguito: “È necessario ancora una volta l’intervento giudiziario, questa volta per evitare un divieto insensato alla pratica della medicina da parte di una religiosa che ha dedicato la sua carriera nel Distretto di Columbia a curare i malati che non possono permettersi cure mediche di qualità“. Ferrara ha aggiunto: “La causa contro Bowser e DC|Health (il dipartimento sanitario distrettuale) si basa sul Religious Freedom Restoration Act del 1993 e sul Primo Emendamento alla Costituzione degli Stati Uniti, che tutelano entrambi il diritto fondamentale di Suor Dierdre al libero esercizio della sua religione”.

Il medico specializzato in malattie infettive James Lawler ha affermato l’anno scorso che i vaccini Covid-19 non contenevano cellule fetali abortite. Tuttavia, è appurato che le linee cellulari fetali – che sono cellule coltivate in un laboratorio basato su cellule fetali abortite vecchie di generazioni – sono state utilizzate nei test durante la ricerca e lo sviluppo dei vaccini Covid mRNA. Sono stati utilizzate anche durante la produzione del vaccino Johnson & Johnson.

Suor Byrne è un membro dell’ordine religioso cattolico romano Little Workers of the Sacred Hearts of Jesus and Mary e fornisce assistenza sanitaria gratuita ai poveri e ai privi di documenti. Ha praticato come medico in ospedali e cliniche intorno a Washington per quasi sei mesi mentre il Dipartimento della Salute della DC prendeva in considerazione la sua richiesta di esenzione religiosa, e dunque senza copertura vaccinale. La religiosa sostiene che la sua richiesta era stata respinta a causa di una bozza di lettera non inviata inviata via e-mail. Gli avvocati hanno anche precisato che suor Byrne ha contratto il Covid-19 e dunque è naturalmente immune al virus, come confermato dai test sui linfociti T.

Ora, appurata dal tribunale la sincerità d’intenti della religiosa e la sua immunità naturale al Covid, suor Deirdre Byrne ha ottenuto l’esenzione per motivi religiosi, aprendo così la strada a numerose altre sentenze simili negli USA e forse anche in altri paesi del mondo.