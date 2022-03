Tempesta forza 8: cargo chimico alla deriva sotto la costa di Malta, “basso rischio di sversamenti”

MeteoWeb

Una tempesta forza 8, con onde di oltre 5 metri e vento intorno ai 75km/h, sta colpendo la zona a est di Malta, portando alla deriva una grande nave cisterna a poche centinaia di metri dalla costa maltese, nella zona storicamente nota per il naufragio di San Paolo. La nave, denominata Chem P e battente bandiera di St.Kitts and Nevis, è adibita al trasporto di prodotti chimici. Lunga 209 metri, la Chem P era alla fonda nella secca fuori dalle acque territoriali conosciuta come Hurd’s Bank, da sempre usata come ‘parcheggio’ per cargo.

La notizia, riportata da MaltaToday, e’ stata confermata dal ministro dei Trasporti Ian Borg su Facebook, con un post in cui ha reso noto di “essere stato informato che la nave ha difficolta’ a mantenere la sua posizione fuori delle acque territoriali a causa del maltempo” ed aggiunto di “essere stato rassicurato che il rischio di sversamenti di prodotti chimici e’ molto basso”. La nave e’ attualmente assistita da due rimorchiatori.

Al momento non e’ chiaro quale sia il suo carico e se la nave abbia rotto gli ormeggi a causa delle condizioni del mare in tempesta o li abbia mollati volontariamente salvo poi trovarsi in difficolta’ per qualche avaria. Apparentemente ha i motori in funzione.