Terremoti a Pozzuoli: ben nove eventi di bradisismo sismico oggi in area flegrea

Sono nove gli eventi sismici che, a causa del bradisismo flegreo, hanno interessato oggi Pozzuoli e la linea di costa tra la città flegrea e Bagnoli. L’evento di intensità maggiore che è stato avvertito dai residenti si è registrato alle 16,48: magnitudo 1,4 della scala Ritcher, profondità 2600 metri, localizzato sul bordo sud-ovest del vulcano Solfatara. In precedenza, alle 14,58, era stata avvertita una scossa di magnitudo 1,1 a profondità 1000 metri sull’asse Solfatara via Napoli. Nella giornata di ieri erano stati registrati altri sei eventi tutti di bassa intensità, come anche venerdì con una scossa di magnitudo 1, 0 a 1300 metri di profondità. Si registra dunque una ripresa dei fenomeni sismici del bradisismo dopo una pausa di qualche settimana. Prosegue, anche se lento, il fenomeno di innalzamento del suolo, reso evidente nell’area del porto, nella darsena ‘il Valione’, dove emergono i fondali.