Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.7 si è verificata alle 22:57 (ora italiana) di mercoledì 30 marzo nel Pacifico meridionale, vicino alla Nuova Caledonia, tra Australia e Nuova Zelanda. Il sisma è avvenuto a 10km di profondità.

Data la magnitudo, non è previsto uno tsunami importante nel Pacifico. Tuttavia, è stata lanciata l’allerta tsunami per le piccole isole vicino all’epicentro, come Fiji e Tonga. Nessuna allerta tsunami per Australia, Nuova Zelanda e coste USA.