Terremoto Centro Italia: per San Severino Marche 160 milioni da privati per la ricostruzione

MeteoWeb

Sfiorano i 160 milioni di euro i finanziamenti geà in cura alla ricostruzione privata post sisma 2016 nel Comune di San Severino Marche (Macerata). “La somma – ha spiegato il sindaco, Rosa Piermattei, in apertura di seduta in Consiglio comunale – andrà per il recupero comunale di 457 edifici, di cui 260 interessati da interventi di ricostruzione leggera, per un importo di 38.523.667,86 euro, altri 88 da ricostruzione pesante, per un importo di 69.638.162,15 euro, 107 dall’Ordinanza 100 emanata dal Commissario Straordinario alla Ricostruzione, avvocato Giovanni Legnini, per un importo di 44.376.457“. E si è pensato anche alla delocalizzazione delle attività produttive per le quali sono previsti contributi per oltre 700mila euro. “A San Severino Marche – ha proseguito la prima cittadina, tracciando un bilancio sulla ricostruzione post sisma – sono stati chiusi esattamente 315 cantieri. Di questi, 269 sono relativi alla ricostruzione privata, altri tre alla ricostruzione pubblica e 43 agli interventi su proprietà che hanno fatto ricorso al Sisma Bonus“.