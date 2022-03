Terremoto in Sicilia: scossa sull’Etna, paura a Catania | LIVE

MeteoWeb

Una scossa di terremoto è stata avvertita in Sicilia pochi istanti fa. La terra ha tremato distintamente nelle zone orientali dell’isola alle 15:51 di oggi pomeriggio. La scossa si è verificata sull’Etna, con epicentro tra Nicolosi e Ragalna, ed è stata avvertita in modo particolarmente intenso a Paternò, Belpasso, Mascalucia, ma anche a Catania città. In modo più lieve, la scossa è stata avvertita persino a Siracusa. In base ai primi dati preliminari forniti dall’INGV, la scossa è stata di magnitudo 3.5.

Seguiranno aggiornamenti in tempo reale