Terremoto Pozzuoli: nuovo sciame sismico nell’area flegrea per il bradisismo

Nuove scosse di terremoto a Pozzuoli e nell’area flegrea, per eventi legati al bradisismo, in fenomeno di lento sollevamento del suolo.

Dalle 02:14 della scorsa notte è in atto uno sciame sismico: l’evento di maggiore intensità (magnitudo Md 1.1) è stato rilevato alle 06:14 alla profondità di 1480 metri, localizzato in prossimità dell’oasi degli Astroni.

Successivamente sono stati registrati anche altri eventi di intensità minore tutti compresi nell’area vulcano Solfatara, Astroni e località Pisciarelli.

Nell’area della Solfatara e di Agnano Pisciarelli gli eventi, accompagnati da boati, sono stati avvertiti dai residenti.