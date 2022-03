Terremoto, scossa in Emilia Romagna nella notte: avvertita a Bologna

MeteoWeb

Pochi minuti prima della mezzanotte, precisamente alle 23:57 di giovedì 3 marzo, una scossa di terremoto ha colpito l’Emilia Romagna ed è stata avvertita a Bologna. In base ai dati ufficiali forniti dall’Ingv, la scossa è stata di magnitudo 2.9 a 35.6km di profondità con epicentro in Romagna, tra Imola e Casalfiumanese. La scossa è stata avvertita lievemente nella zona sud-est di Bologna, ma non ha provocato alcun danno. Nella di Imola in serata si sono verificate tre scosse: la prima di magnitudo 1.7 alle 23:25, la seconda di magnitudo 2.5 alle 23:48 e la terza è stata anche la più forte, appunto, alle 23:57 di magnitudo 2.9.