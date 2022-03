Verso l’addio alla tessera elettorale cartacea: diventerà digitale

MeteoWeb

Addio alla tessera elettorale cartacea: diventerà digitale, sulla base di quanto annunciato dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, durante una audizione alla commissione affari costituzionali della Camera. “Dal 30 di aprile si potrà fare il cambio di residenza online“, ha detto Colao.

La rilevanza di questo sviluppo è anche nell’integrazione con le procedure elettorali, che porterà, secondo il Ministro, a far sparire la tessera elettorale cartacea. “In prima battuta, permette il sostegno dei cittadini ai quesiti referendari online. Personalmente ieri sera ho verificato la piattaforma e devo dire che è molto ‘friendly’. E’ in corso di rilascio operativo ed è chiaro che il prossimo passo sarà l’eliminazione delle tessere elettorali perché una volta che abbiamo legato i vari elementi uno si domanda perché, e torno all’esempio del Green Pass, ci vuole una tessera elettorale. Una volta che abbiamo l’anagrafe integrata e l’interoperabilità, della tessera elettorale cartacea non c’è più bisogno“, ha spiegato Colao.