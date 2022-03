Texas, almeno 10 tornado seminano caos e distruzione: paura e gravi danni a Round Rock | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Feriti e diverse case e attività commerciali danneggiate: è il bilancio del passaggio di un tornado a Round Rock, in Texas, avvenuto lunedì sera ora locale, secondo quanto riportato dai vigili del fuoco e dai dipartimenti di polizia locali.

Il tornado ha squarciato un centro commerciale a Round Rock, danneggiando un ristorante, una banca e le auto in un di Home Depot.

I funzionari hanno confermato che sono stati riportati “danni enormi a molte strutture e veicoli“.

Almeno 10 tornado sono stati segnalati in Texas durante forti tempeste lunedì notte. Le previsioni riportavano raffiche di vento a 120km/h e grandine anche di diametro superiore a 5 cm.

Un tornado è stato confermato anche nel Sud/Ovest di Bryan, in Texas, che si muoveva a circa 65 km/h: ha prodotto grandine di dimensioni di 2-3 cm.

Allerte per tornado sono state emesse in tutto il Texas, inclusi Dallas, Waco, Austin, San Antonio e College Station, nonché in Louisiana e Arkansas.