Torna Earth Hour: oggi alle 20:30 luci spente per la pace e il pianeta

MeteoWeb

Oggi, sabato 26 marzo, dalle 20:30 di ciascun Paese, si terrà la 14ª edizione dell’Ora della Terra, che coinvolgerà milioni di persone in migliaia di città, monumenti e luoghi simbolo. Earth Hour è un evento senza frontiere, che unisce le persone sulla Terra per vincere la sfida climatica attraverso il gesto simbolico di spegnere la luce per un’ora.

Quella di quest’anno, in segno di rispetto e solidarietà per le persone che soffrono a causa del conflitto in Ucraina, sarà un’edizione particolarmente sobria. Da nord a sud della penisola, in un momento di raccoglimento globale per la pace, la protezione del clima e per il nostro Pianeta si spegneranno le luci di centinaia di monumenti, palazzi, piazze, strade e altri luoghi simbolo. A Roma si spegneranno Castel Sant’Angelo, Colosseo e la Basilica di San Pietro, insieme alle facciate di Palazzo Madama, Montecitorio e Palazzo Chigi con il Cortile d’Onore.

Sui canali social del WWF Italia si potrà seguire la maratona degli spegnimenti in Italia e nel mondo.